Salute: Itel tra le 100 eccellenze su ricerca scientifica

(ANSA) - BARI, 17 MAG - Il gruppo Itel Telecomunicazioni, eccellenza italiana dell'healthcare con sede in Puglia, è protagonista dello studio presentato da Symbola-Fondazione Qualità Italiane, Enel e Farmindustria "100 Italian Life Sciences Stories", sulle qualità italiane nella farmaceutica, nel biomedicale, nella ricerca di base e clinica.

"Un riconoscimento di particolare rilevanza - si legge in una nota della società - , che giunge a conferma dell'impegno consolidato e del contributo determinante apportato dal gruppo Itel nel settore delle Scienze della Vita che, in questo momento storico, assume un ruolo particolarmente cruciale per la tenuta sociale del Paese e il rilancio economico, ma soprattutto per l'importanza dei temi sanitari per la crescita, il benessere e la prosperità della comunità mondiale".

"La filiera delle Scienze della Vita - prosegue la nota - è candidata, nel prossimo decennio, a giocare un ruolo cruciale nel network dell'open innovation per la crescita del Paese, mettendo in campo investimenti nazionali a lungo termine in cultura, tecnologia, industria, in grado di generare valore e tutelare la salute come asset strategico del futuro. In 40 anni di attività come leader nell'healthcare, questi temi hanno rappresentato la mission che ha condotto il gruppo Itel ad essere oggi, con orgoglio, fra le 'storie' di valore dell'eccellenza made in Italy nel mondo". (ANSA).