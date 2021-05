Incendio in Policlinico Bari:sopralluogo Polizia scientifica

(ANSA) - BARI, 17 MAG - Un sopralluogo della Polizia scientifica è in corso nei sotterranei del pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove nella notte è scoppiato un incendio che ha interessato un deposito di rifiuti speciali e biancheria.

L'area di accesso al pronto soccorso è tuttora inibita e gli ambienti sono stati tutti puliti e ora sono aperti per arieggiare, in attesa che ne venga ripristinata, in giornata, la operatività. I 16 pazienti che erano nel pronto soccorso al momento dell'incendio, a quanto si apprende nessuno dei quali Covid, sono stati trasferiti nel modulo esterno.

Sulle cause del rogo indagano Polizia e Vigili del fuoco i quali, dopo aver spento le fiamme, hanno eseguito rilievi tecnici per chiarire l'origine e la natura delle fiamme e ricostruire la dinamica. A quanto si apprende, gli unici danni accertati riguardano il deposito interrato e le reti elettriche, in parte già ripristinate. Dell'episodio è stata informata anche la Procura di Bari. (ANSA).