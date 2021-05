Premio Strega, a Bisceglie prima uscita pubblica finalisti

(ANSA) - BARI, 14 MAG - La cinquina dei finalisti del Premio Strega 2021 sarà ospitata nelle Vecchie Segherie Matrototaro, a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), venerdì 11 giugno per la "prima uscita pubblica in Italia". I nomi dei finalisti, infatti, saranno resi noti il giorno prima al Teatro Romano di Benevento.

L'evento a Bisceglie sarà in presenza e a ingresso libero: "Un appuntamento imperdibile che si preannuncia tra i principali del calendario culturale estivo della Puglia", sottolineano gli organizzatori.

A Bisceglie saranno ospitati i cinque finalisti del premio letterario selezionati tra i 12 in gara: Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) - proposto da Concita De Gregorio; Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) - proposto da Furio Colombo; Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) - proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) - proposto da Giuseppe Montesano; Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) - proposto da Sandro Veronesi; Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) - proposto da Nadia Fusini; Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) - proposto da Nadia Terranova; Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) - proposto da Pietro Gibellini; Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) - proposto da Elena Stancanelli; Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) - proposto da Francesco Piccolo; Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) - proposto da Daniele Mencarelli; Roberto Venturini, L'anno che a Roma fu due volte Natale (SEM) - proposto da Maria Pia Ammirati.

I dettagli e le modalità di partecipazione alla serata saranno rese note a breve sui canali social delle Vecchie Segherie Matrototaro. (ANSA).