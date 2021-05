Il Margherita e l'ex mercato pesce presto al Comune di Bari

(ANSA) - BARI, 14 MAG - Nuovo passo verso la realizzazione del Polo delle Arti e la cultura a Bari: è stato approvato nei giorni scorsi il Programma di valorizzazione dell'ex Mercato del Pesce e del Teatro Margherita di Bari con la condivisione dello schema di accordo tra il Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Bari, che sancirà il trasferimento gratuito della proprietà dei due immobili dal demanio al Comune.

L'obiettivo - precisa il Comune in una nota - è quello attivare un polo culturale di eccellenza nella città di Bari, che sia attrattivo per il turismo, anche internazionale, e che arricchisca la vita culturale della città nel suo complesso: i due edifici, interconnessi tra loro e con la vicina sala Murat, consentiranno di promuovere la produzione, il consumo e l'innovazione delle arti contemporanee figurative e performative attraverso spazi funzionali ibridi e flessibili ad utilizzi molteplici e anche contestuali.

"Questo era uno degli obiettivi che sembravano irrealizzabili quando abbiamo cominciato a lavorarci, tanti anni fa - commenta il sindaco Antonio Decaro -, eppure se c'è una cosa che questa città ha imparato è che niente è impossibile. Così tra qualche giorno il Consiglio comunale di Bari sarà chiamato ad approvare l'accordo di valorizzazione definitivo e l'autorizzazione all'acquisizione di due luoghi simbolo della città. Con la stipula dell'accordo definitivo, che ci permetterà di disporre pienamente dei due beni, il sogno di un grande polo culturale a Bari diventerà realtà".

Proprio questa settimana, inoltre, con il Segretario regionale del MiC per la Puglia Maria Piccarreta - aggiunge Decaro - abbiamo siglato il verbale di consegna dei lavori che restituiranno il Museo e l'area archeologica di Santa Scolastica alla fruizione di cittadini dopo significativi interventi di completamento e restauro. (ANSA).