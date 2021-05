Rifiuti: discarica abusiva nel Barese, sequestro e denuncia

(ANSA) - BARI, 13 MAG - Avrebbe accatastato in un terreno agricolo, alla periferia di Gioia del Colle (Bari), materiali derivanti da demolizioni edili, rifiuti ingombranti in legno, materiali plastici e carta, realizzando una discarica abusiva. I carabinieri Forestali hanno denunciato un imprenditore edile del luogo per il reato di realizzazione di discarica di rifiuti speciali e combustione illecita di rifiuti. Il suolo è stato sottoposto a sequestro.

I rifiuti, hanno accertato i militari, sarebbero stati depositati al suolo "in maniera ripetuta e sistematica nel tempo" e poi in parte bruciati "rilasciando fumi tossici nell'aria". (ANSA).