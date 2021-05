Ex Ilva: Usb Taranto, incidente senza feriti in Acciaieria 2

(ANSA) - BARI, 12 MAG - "Questo pomeriggio si è verificato l'ennesimo incidente in 'Acciaieria 2'", nello stabilimento Siderurgico di Taranto, dove "intorno alle 16 si è bucata una siviera contenente acciaio liquido, quindi ad altissime temperature". L'incidente non ha provocato feriti. Lo comunica il coordinatore dell'Usb Taranto, Francesco Rizzo, sottolineando che "l'episodio avrebbe potuto determinare conseguenze serie per i lavoratori presenti in zona trattamento, ma anche per quelli che operano su impianti vicini". Per Rizzo, quanto accaduto è il risultato della "indifferenza da parte del gestore verso i fondamentali temi della sicurezza". E "chissà", conclude, "questa volta quali lavoratori ne faranno le spese: ormai quando si verifica un incidente è quasi automatico che i dipendenti siano destinatari di contestazioni disciplinari e sospensioni dall'attività lavorativa che hanno in sé la minaccia del licenziamento". (ANSA).