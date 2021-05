Ddl Zan: Coop Alleanza organizza incontro e lancia la Pride bag

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Si intitola 'Over the rainbow.

Un'agenda per l'inclusione' l'incontro che Coop Alleanza 3.0 ha organizzato per il 14 maggio alle 18,30 per discutere del contrasto alle discriminazioni e le violenze per l'orientamento sessuale, il genere, l'identità di genere e le disabilità. Tema quanto mai caldo in vista della discussione al Senato del Ddl Zan.

E proprio Alessandro Zan, il parlamentare pd che ha firmato il disegno di legge, interverrà all'appuntamento insieme, fra gli altri, alla Diversity & Inclusion Manager di Barilla Group, Luisa Ercoli, al direttore artistico del Gender Bender Festival, Daniele Del Pozzo e al presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello.

"In questo momento storico - ha spiegato Cifiello è necessario promuovere confronti e dibattiti che entrino nel merito di un tema così importante come l'inclusione che è uno dei principi fondamentali della cooperazione" .

Da qui la decisione di offrire l'incontro a lavoratori e soci su academy.coopalleanza3-0.it, dove saranno disponibili poi anche materiale video e contributi dei relatori.

Dai primi di giugno nei negozi della Cooperativa saranno in vendita le 'Pride Bag', sporte di tela con il logo Coop declinato con i colori arcobaleno. Il ricavato andrà a sostenere progetti di inclusione e di contrasto alla discriminazione tra cui il Gender Bender Festival. (ANSA).