Tv: Battiti Live torna su Italia 1 da metà luglio

(ANSA) - BARI, 11 MAG - Mediaset e Radio Norba hanno siglato il rinnovo della partnership fino all'estate 2023 per Battiti Live, confermando la programmazione in prima serata su Italia 1 dello show. Anche l'edizione 2021 - informa Radio Norba - prevederà cinque puntate ed una puntata Compilation. Il format di Battiti Live 2021, per evidenti ragioni legate al persistere della pandemia, resterà quello già rodato con successo nella scorsa edizione e pertanto non più itinerante con ampio accesso per il pubblico, bensì con un solo main stage a numero chiuso per tutta la kermesse a Otranto, e performance on the road da altre 15 località, tre per ogni puntata. La scorsa edizione della kermesse ha fatto registrare - è detto nella nota - una copertura totale di 21,5 milioni di telespettatori (più di 1,3 milioni nel minuto medio) ed uno share medio dell'8%, rendendo Battiti Live uno dei programmi di punta di tutto il palinsesto di Italia 1 ed in assoluto il quinto programma televisivo più commentato sui social nel periodo di emissione.

"La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi - dichiara Marco Montrone, presidente di Radio Norba - non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv".

Lo show sarà condotto dalla collaudatissima coppia composta da Alan Palmieri, direttore artistico di Battiti Live, ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione di Mariasole Pollio: sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba a partire dal 25 giugno. L'appuntamento sulle reti Mediaset: Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2 a partire da metà luglio. (ANSA).