Puglia è gialla,ma smart working frena rito colazione al bar

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Dopo due mesi di rosso "rinforzato" e arancione, la Puglia stamattina si è risvegliata gialla, con la possibilità di prendere, sia pur solo all'aperto, un caffè al bar o consumare un pasto al ristorante. Complice lo smart working che prosegue in molti uffici, però, nel centro di Bari sono stati in pochi a fare colazione 'fuori'. E i ristoratori non si aspettano una grande affluenza neppure a pranzo. Per una ripartenza ufficiale si ripongono le speranza nel week end. "Io - dice Alessandro in un bar vicino al teatro Petruzzelli - non vedevo l'ora di tornare a gustare un cornetto e a bere un cappuccino comodamente seduto: non lavoro in zona, sono di passaggio, ma per me questo è un rito irrinunciabile". Per dare la possibilità a tutte le attività di lavorare, il Comune di Bari ha approvato un regolamento che consente ai ristoratori che non hanno spazi all'esterno di usare posti auto in strada per posizionare i tavolini.

Intanto sul Lungomare di Bari ci sono di nuovo le panchine che il sindaco Antonio Decaro aveva deciso di togliere per evitare il rischio assembramenti. "Sono tornate. Qui, di fronte al mare, dove noi baresi veniamo a trovare forza e ispirazione", scrive il primo cittadino su Facebook, pubblicando una foto in cui è seduto mentre guarda l'orizzonte. "Oggi finalmente ripartiamo, ma stiamo attenti a non buttare al vento gli sforzi fatti fino ad oggi", avverte Decaro augurando ai cittadini di trascorrere un "buona settimana". (ANSA).