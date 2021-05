Poeta Giuliano Logos per l'Italia ai mondiali di Poetry Slam

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - In piedi, tra il pubblico, a declamare versi. Un po' come gli aedi dell'antica Greci, i primi attori del teatro elisabettiano o, arrivando all'oggi, i rapper delle strade di New York. Con la platea pronta a giudicare, osannare o bersagliare di proteste. È la carica dei nuovi artisti del Poetry Slam, forma di poesia performativa che a suon di rime e competizioni dagli Stati Uniti è approdata in Italia in maniera ufficiale poco più di dieci anni fa e oggi conta un migliaio di iscritti alla Lips, la Lega Italiana Poetry Slam. A portare alto oil tricolore in questi giorni è il pugliese Giuliano Logos, che mercoledì 12 maggio rappresenterà l'Italia alla XV edizione della Coppa del Mondo in corso a Parigi. Tutto nasce a metà degli anni Ottanta a Chicago, quando Marc Kelly Smith, operaio-poeta oggi 72 enne, lancia al Green Mill Cocktail Lounge i lunedì delle competizioni di poesia. Un appuntamento fisso che da lì a poco sbarca a New York, San Francisco e arriva in Europa. Il format è semplice: ogni poeta ha tre minuti per dire quello che vuole, recitando un testo proprio. Si può scegliere un monologo, un testo rap, versi in rima e non, giocare con i ritmi, purché si usino solo corpo e voce, niente costumi, ne' oggetti di scena. A eleggere il vincitore della serata, una giuria di cinque persone estratte a sorte tra il pubblico.

Giuliano Logos, 27 anni, poeta, scrittore, rapper, che oggi lavora a "P++", progetto di cryptoarte che unisce poesia performativa, Intelligenza Artificiale e NFT, è tra i fondatori del collettivo WOW - Incendi Spontanei, realtà che preme l'acceleratore sul lato artistico delle perfomance. Il 27 maggio il collettivo sarà all'evento Scena aperta a Villa Medici a Roma, dove l'Accademia di Francia per la prima volta tra i borsisti per la letteratura ospita anche Felix Jousserand, uno dei fondatori della scena slam parigina. (ANSA).