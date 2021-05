Covid: in una settimana calo del 22% dei contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Nella settimana appena trascorsa i contagi Covid in Puglia solo calati del 22% rispetto a sette giorni prima, con una media di 845 nuovi positivi al giorno. E oggi il bollettino ha fatto registrare il tasso di positività più basso degli ultimi tre mesi, pari al 5,1%. Infatti, su 4.769 tamponi sono stati rilevati 247 casi positivi, di cui la metà in Salento: 32 in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Bat, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati anche 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto. In totale hanno perso la vita 6.128 persone. Il calo repentino dei contagi si sta riflettendo sugli ospedali, anche se più lentamente: i ricoverati oggi sono 1.607 contro i 1.666 di ieri (-59). Nelle terapie intensive il tasso di occupazione, però, resta sopra il limite del 30% fissato dal ministero della Salute. Sono 193.345 i pazienti guariti complessivamente, mentre ieri erano 192.246 (+1.099). I casi attualmente positivi sono 43.461 mentre ieri erano 44.338 (-877). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 242.934. Da oggi si apre la campagna vaccinale anche per la fascia di età 50-59 anni, dalle 14, infatti, i 59enni e 58enni possono aderire confermando il proprio appuntamento per la somministrazione già fissato dalle Asl. Dopo appena due ore, erano già 16mila i pugliesi tra 59 e 58 anni che si erano collegati al portale "Lapugliativaccina" per prenotarsi. (ANSA).