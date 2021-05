Calcio: tifosi del Bari festeggiano promozione Salernitana

(ANSA) - BARI, 10 MAG - I tifosi della curva nord del Bari hanno festeggiato la promozione della Salernitana in serie A: dopo la vittoria dei granata, oggi pomeriggio in trasferta a Pescara, i sostenitori biancorossi hanno esposto un lungo striscione al San Nicola con il testo "Bari Abbraccia Salerno".

Le tifoserie di Bari e Salernitana sono unite da un gemellaggio vigente da più lustri e così sui forum online - tra cui quello Fb "Bari, peroni e borghetti - i tifosi granata hanno ricambiato l'affetto biancorosso augurando ai pugliesi un pronto ritorno in serie B. (ANSA).