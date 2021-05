Calcio: Bari; il difensore Minelli salterà i play off

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Tegola per il Bari a due giorni dall'esordio nei play off contro il Foggia al San Nicola: il difensore Alessandro Minelli - spiega la società in una nota - "nel corso della visita per il rinnovo dell'idoneità necessaria per l'attività sportiva agonistica a seguito di infezione da Covid-19, ha presentato alcune lievi alterazioni del tracciato elettrocardiografico". L'esito dell'esame determina "un periodo di sospensione dell'attività agonistica di 3 mesi a cui farà seguito una nuova valutazione clinica".

In questa stagione Minelli - autore di buone prestazioni da difensore centrale - ha collezionato con la maglia biancorossa 17 presenze in campionato e due in Coppa Italia. (ANSA).