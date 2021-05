Covid: Decaro, ancora attenzione per evitare nuove chiusure

(ANSA) - BARI, 09 MAG - "Se si rispettano le restrizioni, la mascherina, il distanziamento, sicuramente non avremo particolari problemi. Se invece pensiamo che abbiamo superato la pandemia, e purtroppo non è così, rischiamo di ritrovarci nuovamente con i contagi e con l'aumento del tasso di occupazione dei reparti Covid, dei reparti di terapia intensiva e davanti ad altre chiusure". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, a margine della cerimonia in ricordo di Aldo Moro, commentando il passaggio della Puglia in zona gialla da domani.

"Dobbiamo stare attenti alla nostra salute e dobbiamo stare attenti alle attività economiche della nostra comunità, che rischiano di chiudere un'altra volta. Per fortuna - ha continuato Decaro - la nostra regione diventa gialla, si allentano le restrizioni e possiamo recuperare pian piano pezzi di quotidianità e pezzi di città, ma dobbiamo farlo con attenzione, per evitare di tornare nuovamente in una situazione di emergenza". (ANSA).