Covid: a Barletta sindaco-medico somministra vaccini

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Sono un medico e la passione per la mia professione è sempre forte e da sindaco mi sento ancora più in dovere di fare la mia parte contro questa pandemia". Sono le parole del primo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito, una carriera da medico di oltre 40 anni, già responsabile del dipartimento di emergenza urgenza della Bat, il quale, questa mattina, ha indossato il camice e con gli altri suoi colleghi ha occupato una delle postazioni per le vaccinazioni anti Covid nell'hub allestito al pala Borgia della città della Disfida.

"Continuerò a farlo ogni fine settimana - ha aggiunto Cannito - perché medici lo si è per tutta la vita e perché questo è un modo per essere al servizio della comunità e un sindaco questo deve fare". (ANSA).