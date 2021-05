'Family Concert' del teatro Petruzzelli in streaming

(ANSA) - BARI, 07 MAG - A maggio la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari propone tre appuntamenti in streaming della rassegna Family Concert dedicati ai giovani amanti della musica e alle loro famiglie. I concerti sono disponibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it).

Domenica 9 maggio, alle ore 18, 'Notturno' in sol bemolle maggiore, op. 70 n. 1 (versione per Orchestra) di Giuseppe Martucci, e Sinfonia n. 9 in mi minore, opera 96 'Dal nuovo Mondo' di Antonín Dvořák. Questo evento sarà diretto da Valentina Peleggi.

Domenica 23 maggio, alle 18, Michele Nitti dirigerà il Family Concert con un programma dedicato a Suite n. 1 per piccola orchestra di Igor Stravinskij; Pulcinella, suite da concerto di Igor Stravinskij; Ouverture, dall'opera 'Il mondo della luna' di Franz Joseph Haydn; Ouverture, dall'opera 'Die Zauberharfe' (L'arpa magica) di Franz Schubert; Ouverture, dall'opera 'Ruslan e Ludmilla' di Michail Ivanovic Glinka.

Sabato 29 maggio alle 18, Paolo Lepore condurrà il terzo Family Concert. In programma, dall'opera 'Die Fledermaus' di Johann Strauss Ouverture; Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214 di Johann Strauss II; Unter Donner und Blitz (Sotto tuoni e fulmini) Polka veloce, op. 324 di Johann Strauss II; Capriccio spagnolo, in La maggiore, op. 34 di Nikolaj Rimskij-Korsakov; La danza delle ore, ballabile dall'opera 'La Gioconda' di Amilcare Ponchielli; Danse bacchanale, dall'opera 'Samson et Dalila' di Camille Saint-Saens; Danza delle sciabole, dal balletto 'Gayane' di Aram Chacaturjan; Intermezzo, dall'opera 'Cavalleria rusticana' di Pietro Mascagni; Mambo, dal musical 'West Side Story' di Leonard Bernstein. (ANSA).