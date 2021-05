Coop Alleanza 3.0 sostiene borsa studio di fondazione Veronesi

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Coop Alleanza 3.0, che riunisce punti vendita di nove regioni dal Friuli alla Sicilia, ha deciso di finanziare con l'l'1% della vendita della linea Bene.sì Coop - prodotti per esigenze alimentari specifiche, con ingredienti funzionali e free from -Il progetto Gold for kids, ideato da Fondazione Umberto Veronesi nel 2014, in sinergia con l'Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) e la sua Fondazione (Fieop).

In particolare Coop, o meglio i suoi soci attraverso gli acquisti, sostengono una borsa di ricerca di 30mila euro per un anno di lavoro sul campo della ricercatrice Elena Poli, che svolgerà la sua attività all'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, occupandosi di immunoterapia del rabdomiosarcoma pediatrico.

L'obiettivo della ricerca sarà di potenziare le capacità del sistema immunitario dei giovani pazienti perché possa riconoscere le "antenne" (antigeni) del rabdomiosarcoma, il più frequente e aggressivo tumore dei tessuti molli dell'età pediatrica, che permettono al nostro organismo di riconoscere queste cellule come estranee. "Sostenere il progetto Gold for kids di Fondazione Umberto Veronesi, per Coop Alleanza 3.0 - ha sottolineato il presidente Mario Cifiello - significa garantire il futuro alla ricerca per guardare al domani con più fiducia e serenità".

"Questo periodo di emergenza sanitaria - ha aggiunto Monica Ramaioli, direttore generale della Fondazione - non ci deve far dimenticare l'importanza di trovare nuove strategie terapeutiche contro quei tumori che colpiscono i bambini e, che ancora oggi non siamo stati in grado di combattere definitivamente". (ANSA).