Vaccini: Puglia accelera, 62 mila somministrazioni in 48 ore

(ANSA) - BARI, 05 MAG - Nei punti vaccinali pugliesi per due giorni consecutivi sono state somministrate oltre 30mila dosi al giorno, poco meno di 62mila nelle ultime 48 ore, rispetto alle 20mila dei giorni precedenti.

Lunedì sono state inoculate 31.595 dosi, mentre ieri sono state 30.138. Un'accelerazione possibile anche grazie all'aumento delle scorte che proseguirà: entro il 2 giugno, infatti, la Puglia riceverà circa 1,1 milioni di dosi. Una prima consegna di Pfizer è prevista già oggi.

Con i nuovi rifornimenti sono riprese le vaccinazioni anche nella fascia di età 60-69 anni, e prosegue la copertura di prime o seconde dosi a fragili, over 80, e per la fascia 79-70.

(ANSA).