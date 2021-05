Show in Tv per San Nicola, a Bari 40 artisti su grande palco

(ANSA) - BARI, 05 MAG - Le migliaia di fedeli e cittadini appassionati che ogni anno attendono questo momento potranno vederlo soltanto in tv e sui social, a causa delle restrizioni anti Covid. Ma lo spettacolo dedicato al Patrono di Bari, San Nicola, si annuncia ugualmente emozionante: venerdì 7 maggio, in largo Abate Elia, verrà rievocato il rito della traslazione delle reliquie del Santo, con l'adattamento della commedia 'Nicolaus: e venne dal mare' di Vito Maurogiovanni, a cura del regista Nicola Valenzano. Lo show sarà ripreso e trasmesso in diretta, a partire dalle ore 21.20, da TeleNorba e sarà anche disponibile in streaming sulle pagine Facebook San Nicola 2021, Basilica Pontificia San Nicola, e sul canale YouTube di Telenorba. La ricostruzione della traslazione è ambientata nel 1087 e ricorda l'impresa dei 62 marinai in partenza per Myra. Gli spettatori assisteranno anche alla messa in scena di due dei miracoli più noti del Santo: la dote alle tre fanciulle che il padre voleva avviare alla prostituzione e il miracolo dei naviganti, più noto come la tempesta. Su un palco di circa 300 metri quadri, dove si staglia la caravella tradizionalmente utilizzata per il corteo, si alterneranno complessivamente 40 tra attori, danzatori e figuranti. Lo spettacolo si concluderà con la consueta consegna del quadro di San Nicola nelle mani del priore della Basilica, padre Giovanni Distante, e del sindaco Antonio Decaro. "Essere qui su questo palco, oggi, è come intravedere la luce in fondo al tunnel - ha detto Decaro presentando l'evento - significa riappropriarci di un piccolissimo pezzo di quella quotidianità che ormai abbiamo quasi dimenticato. Vogliamo ripartire e lo vogliamo fare con San Nicola". (ANSA).