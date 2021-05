Covid: altre 12 vittime in Puglia e 1.171 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 05 MAG - Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 morti per covid in Puglia e su 12.351 test per l'infezione sono stati registrati 1.171 casi positivi,con una incidenza del 9,4%.

Dei nuovi casi 434 sono in provincia di Bari, 236 in provincia di Taranto, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce , 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Delle 12 vittime che portano a 6.010 il numero complessivo dei decessi. 3 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 2.273.761 test; 186.819 sono i pazienti guariti e 46.486 sono i casi attualmente positivi, mentre i ricoverati sono al momento 1.742.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.315.

