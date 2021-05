Covid: Calano test e positivi Puglia, ma ancora 52 vittime

(ANSA) - BARI, 03 MAG - Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono stati 52 morti e sono stati registrati 5.528 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e rilevati 335 casi positivi, il 6% dei test in calo rispetto ai giorni scorsi anche se il dato è come sempre influenzato dalla ridotta operatività del week end. Dei nuovi casi 54 sono in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Delle 52 vittime, 19 vivevano in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.247.607 test e 184.129 sono i pazienti guariti; 47.023 sono i casi attualmente positivi, mentre il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 237.116 . (ANSA).