Calcio: Futsal femminile Bitonto vince Coppa Italia A2

(ANSA) - BARI, 03 MAG - La Polisportiva Bitonto ha vinto la Coppa Italia di serie A2 femminile di calcio a 5, sconfiggendo ieri per 3-1 l'Audace Verona a Porto San Giorgio. Ad accogliere la squadra e la coppa è stato ieri sera, al casello autostradale di Bitonto, il sindaco Michele Abbaticchio. "Mi ha fatto enormemente piacere dare il benvenuto al Futsal femminile Bitonto dopo la conquista della Coppa Italia, all'arrivo al casello autostradale" scrive su facebook.

"Il presidente mi ha consegnato la Coppa uscendo dal pullman ed io l'ho alzata a nome di una comunità che ha conosciuto un attimo di felicità in tanto dolore, grazie a questa società e a queste ragazze. Poi sono andato via verso casa insieme all'assessore allo sport Domenico Nacci perché, purtroppo, stava per scoccare il coprifuoco". Le ragazze sono rimaste nel bus mentre il sindaco con il presidente sollevavano la coppa.

"Auguro a queste ragazze che hanno portato in alto il nome della città - dice Abbaticchio - il senso di appartenenza a una comunità che, a volte, può trasformarsi in famiglia". (ANSA).