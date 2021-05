Covid: in Puglia 21 vittime e 1.130 casi, il 9,8% dei test

(ANSA) - BARI, 01 MAG - Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono state 21 vittime da Covid (ieri erano state 37) e su 11.450 test per l'infezione eseguiti sono stati rilevati 1.130 casi positivi (con una incidenza del 9,8%in leggera discesa rispetto a ieri quando era del 10,1%). Dei nuovi casi 377 sono in provincia di Bari, 217 in provincia di Taranto, 172 nella provincia BAT, 159 in provincia di Lecce, 156 in provincia di Brindisi, 41 in provincia di Foggia, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Delle 21 vittime 8 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.235.853 test, 182.310 sono i pazienti guariti e 47.767 sono i casi attualmente positivi. Le persone attualmente ricoverate sono 1.824 (ieri erano 1.855), mentre le vittime complessivamente sono 5.894. (ANSA).