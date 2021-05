Atti vandalismo e furto baby gang in seminario Foggia

(ANSA) - BARI, 01 MAG - Atti di vandalismo e un furto di alcuni oggetti tra cui un tablet e un computer portatile sono stati compiuti da un gruppo di ragazzini sorpresi ieri sera mentre fuggivano dalla struttura dal rettore del Seminario , don Francesco Gioia, che vi stava facendo rientro insieme con sei seminaristi.

I piccoli ladri, racconta i rettore del seminario, stavano fuggendo all'impazzata dopo essersi intrufolati nella struttura attraverso una finestra aperta a piano terra. Dopo un primo momento di disorientamento don Francesco e i ragazzi hanno cercato di fermare i ladri riuscendone a bloccarne uno in attesa dell'arrivo del 113. Avevano preso un tablet, che la Caritas aveva donato ai seminaristi per permettere loro di fare la didattica a distanza e un portatile, anch'esso un dono per la Dad. Al momento della fuga avevano tra le mani la Ps4 con i joystick che hanno lasciato cadere sulle scale. Nel giardino sono stati ritrovati due palloni e altri oggetti sottratti. Al furto si sono uniti atti di vandalismo ai danni del già rovinato campetto di calcio e alla struttura.

Proprio in questi giorni il rettore aveva lanciato un appello video per chiedere aiuto per questa realtà che già versava in grandi difficoltà, acuite della pandemia. Il ragazzo fermato aveva rubato un cellulare che ha restituito. Il Rettore ha sporto denuncia. "Questo gesto, come altri similari, che non possiamo sempre liquidare come una ragazzata - commenta don Francesco - ci interrogano sul disagio che vivono gli adolescenti nella nostra città e su quanto siano opportuni e necessari luoghi educativi e di accoglienza come il nostro Seminario Diocesano, realtà che opera proprio con ragazzi di quella età e purtroppo sono snobbati dall'opinione pubblica" (ANSA).