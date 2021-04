Recuperate 25 carcasse d'auto nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 30 APR - 25 carcasse d'auto di cui 23 prive dei dati identificativi sono state ritrovate in mattinata dai carabinieri forestali in località Torrente Celone-località Laccio, nei pressi di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. I militari hanno provveduto a consegnarle ad una ditta specializzata per la rottamazione mentre le altre due carcasse parzialmente depredate, di cui è stato possibile risalire alla natura furtiva per via della lettura dei numeri di telaio, si è proceduto al sequestro e all'affidamento in custodia giudiziaria. Nelle immediate vicinanze sono state anche rinvenute parti meccaniche smontate. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili. (ANSA).