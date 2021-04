Arresti Comune Foggia:Pd'a Palazzo città si vendono appalti'

(ANSA) - FOGGIA, 30 APR - "Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale è l'unica via d'uscita minimamente dignitosa che abbiamo per porre fine ad una consiliatura mai così drammaticamente funestata dalle inchieste della magistratura, e totalmente screditata agli occhi dei cittadini". Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali del Partito democratico di Foggia, intervenendo sugli arresti di questa mattina dei due consiglieri comunali di maggioranza, Leonardo Iaccarino (carcere) e Antonio Capotosto (domiciliari) con le accuse, a vario titolo, di corruzione, tentata induzione indebita e peculato.

"Palazzo di Città - continuano i consiglieri comunali del Pd - sembra essere diventato un mercato in cui si vendono e si comprano, anche con spudoratezza, appalti e servizi d'interesse generale per soddisfare interessi privati anche di chi è stato eletto per governare la città e non per arricchirsi". (ANSA).