Arresti Comune Foggia: consigliere sparò a salve a Capodanno

(ANSA) - FOGGIA, 30 APR - Uno dei due consiglieri del Comune di Foggia arrestati stamattina, Leonardo Iaccarino, era stato protagonista di un video, divenuto virale sui social, in cui lo si vedeva 'festeggiare' lo scorso Capodanno sparando con una pistola a salve, dal balcone di casa, mentre urlava in dialetto "Non è una barzelletta". All'epoca Iaccarino era presidente del Consiglio comunale, incarico dal quale fu poi sfiduciato a causa del video.

Con Iaccarino (finito in carcere) è stato arrestato anche il consigliere Antonio Capotosto (ai domiciliari). Mentre per un imprenditore è scattato l'obbligo di firma. Per tutti le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, tentata induzione indebita e peculato.

Dallo scorso 9 marzo, inoltre, nel Comune di Foggia si è insediata la Commissione di accesso inviata dal Viminale per accettare eventuali pressioni da parte della criminalità organizzata nell'attività amministrativa. (ANSA).