Arsenale sequestrato:pm,il più ingente ritrovamento di armi

(ANSA) - BARI, 29 APR - L'arsenale da guerra sequestrato oggi dalla Polizia in una masseria di Andria "ad una prima valutazione potrebbe verosimilmente rappresentare ad oggi il più importante sequestro di armi mai effettuato nel paese". Lo scrive il procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone de Castris, in una nota nella quale rivolge un "sentito plauso" agli agenti della Squadra Mobile di Bari "per la grande professionalità dimostrata nella complessa indagine". (ANSA).