Covid: al Policlinico Bari prima sala per autopsie in Puglia

(ANSA) - BARI, 28 APR - All'interno della Medicina legale universitaria del Policlinico di Bari è stata realizzata una sala autoptica di terzo livello, dove potranno essere effettuate le autopsie di salme con causa di morte sospetta per malattie infettive e diffusive. Non solo Covid, anche epatite, meningite, Aids. Lo comunica l'ospedale. Si tratta di un ambiente con "il massimo livello di biosicurezza per gli operatori con una camera permanentemente a pressione negativa dotata di un sistema continuo di aspirazione e refrigerazione ambientale". È questa l'unica sala attualmente a norma in Puglia per poter effettuare autopsie dei soggetti deceduti per Covid. I lavori, disposti dalla direzione strategica del Policlinico di Bari, sono partiti a dicembre e sono terminati a inizio aprile. Oltre al tavolo settorio con aspirazione interna, alla cappa sotto vuoto per il taglio degli organi e al banco per la sterilizzazione dei ferri, la sala è dotata di un sistema di videoregistrazione con telecamera mobile ad alta definizione, inserita nella lampada scialitica per documentare e registrare tutte le operatività svolte. Le immagini delle operazioni possono così essere proiettate sia all'interno della sala settoria, sia all'esterno al fine di consentire una interazione continua, in assenza di esposizione al rischio con i consulenti delle parti, avvocati, forze dell'ordine, in caso di autopsie giudiziarie.

"Non solo Covid 19. La disponibilità di una sala autoptica di terzo livello - spiega il professor Franco Introna, direttore dell'Istituto di Medicina legale - rappresenta sicuramente un passo avanti nelle indagini settorie consentendo di effettuare anche le autopsie di soggetti deceduti per malattie infettive e diffusive come l'epatite fulminante, la meningite, la SARS, l' AIDS, l'encefalopatia spongiforme bovina, che possono essere fatte solo in ambienti con alto livello di contenimento del rischio infettivo per gli operatori. Prima bisognava trasportare le salme a Roma". "Il Policlinico di Bari attraverso la realizzazione di una sala autoptica di terzo livello investe in tecnologia e innovazione consentendo di effettuare attività ad alto rischio nella massima sicurezza degli operatori sanitari", commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. (ANSA).