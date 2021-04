ANSA-IL-PUNTO/COVID: si riduce pressione su ospedali Puglia

(ANSA) - BARI, 28 APR - Continua in Puglia il calo dei pazienti Covid ricoverati e si abbassa la pressione sugli ospedali, pur restando ancora ad alti livelli. I positivi al Coronavirus che sono assistiti nelle strutture sanitarie sono oggi 1.916, dopo che per diverse settimane il livello si è mantenuto sopra i 2.100 ricoveri. Calo "certificato" anche dal report Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari: per la prima volta dopo due mesi, il tasso di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive è sceso sotto la soglia del 40% e, infatti, in questo momento è al 39%, 10 punti in meno rispetto al picco del 49% toccato domenica 18 aprile.

E' in calo il tasso di occupazione anche nei reparti di Medicina Covid (malattie infettive e pneumologia) ma la discesa è più lenta: attualmente è pari al 46%, contro il picco del 51% di sabato 17 aprile. Quindi, parallelamente alla riduzione dei contagi inizia anche la fase di "discesa" negli ospedali.

Nonostante oggi sia stato registrato un lieve incremento dei contagi rispetto agli ultimi giorni, su 12.733 test sono stati rilevati 1.282 casi positivi (10% contro il 7,2% di ieri): 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Ieri i nuovi contagi erano 1.056 su 14.623 tamponi.

Oggi, inoltre, si sono registrati 48 decessi: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. In tutto sono morte in Puglia 5.806 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.198.817 test; sono 177.547 i pazienti guariti mentre ieri erano 176.295 (+1.252). I casi attualmente positivi sono 48.643 mentre ieri erano 48.661 (-18). I pazienti ricoverati sono 1.916 mentre ieri erano 1.953 (-37). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 231.996.

Sul fronte della campagna vaccinale, la Puglia ha utilizzato il 95% delle dosi anti Covid e ha superato il tetto dell'1,2 milioni di dosi inoculate (sono 1.214.750). La Puglia è terza per numero di somministrazioni dopo Umbria e Marche. Intanto la Procura di Bari ha chiuso il primo filone di un'inchiesta sui presunti "furbetti": 53 persone sono indagate perché avrebbero "saltato" la fila vaccinandosi a gennaio nonostante non rientrassero nelle categorie prioritarie indicate dal ministero della Salute nella prima fase della campagna. (ANSA).