Covid: Puglia senza dosi, in arrivo Pfizer

(ANSA) - BARI, 27 APR - Dopo Bari, Brindisi e Lecce, anche l'Asl Bat ha sospeso per domani e giovedì le vaccinazioni in tutti gli hub per carenza di dosi. La situazione si aggrava, ieri sera in Puglia sono state consegnate 24.500 dosi di vaccino anti Covid, nel dettaglio 15.700 di Moderna e 8.800 di Astrazeneca, una quantità sufficiente per un giorno. Domani, però, è previsto l'arrivo di un nuovo carico di Pfizer, sono 152mila i sieri attesi e che serviranno a ridare un po' di "benzina" alla campagna vaccinale. Inoltre, i prossimi sette giorni potrebbero essere decisivi per aumentare il numero di somministrazioni, infatti dal 28 aprile al 5 maggio la Puglia dovrebbe ricevere, salvo imprevisti, oltre 445mila dosi tra Pfizer, Astrazeneca, Moderna e J&J. Un numero importante, il più grande carico da dicembre. La terza ondata Covid, nel frattempo, si "raffredda" con il passare dei giorni, oggi su 14.623 tamponi sono stati registrati 1.056 casi positivi (7,2%, uno dei dati più bassi degli ultimi due mesi): 194 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 145 nella provincia Bat, 171 in provincia di Foggia, 167 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati anche 36 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. In Puglia sono morte in tutto 5.758 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.186.084 test; sono 176.295 i pazienti guariti mentre ieri erano 175.209 (+1.086). I casi attualmente positivi sono 48.661 mentre ieri erano 48.728 (-67). I pazienti ricoverati sono 1.953 mentre ieri erano 1.955 (-2). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 230.714. Cala anche la pressione sulle terapie intensive, oggi i ricoverati sono 227, in sensibili calo rispetto al picco di 270 di qualche giorno fa.

(ANSA).