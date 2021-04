Covid: Asl Bari,tra primi a somministrare monoclonali a casa

(ANSA) - BARI, 27 APR - Dopo l'avvio dei primi trattamenti ospedalieri il 31 marzo scorso, "la Asl di Bari è tra le prime in Italia, e la prima in Puglia, ad avviare cure anti Covid con la terapia degli anticorpi monoclonali anche ai pazienti positivi che sono casa". "La Puglia - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco - in questo momento è una delle pochissime regioni italiane ad aver messo a punto un innovativo protocollo operativo per aiutare i pazienti positivi a curare la patologia da Covid ricorrendo ai farmaci monoclonali somministrati direttamente a domicilio. È un'opportunità in più rispetto alle somministrazioni che vengono già eseguite in ambiente ospedaliero".

"La possibilità di curare i pazienti a casa come se fossero in ospedale, e con la stessa sicurezza, si innesta in quel processo mirato a rafforzare i servizi sanitari territoriali ed essere sempre più vicini ai bisogni delle persone - conferma il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce - siamo partiti dalla diagnosi della patologia Covid oggi migliore grazie alla recente dotazione di ecografi portatili, saturimetri palmari e kit tamponi per i medici Usca fino ad arrivare ora al trattamento terapeutico con monoclonali".

Ad eseguire le somministrazioni domiciliari sarà una equipe di Medici Specialisti in Anestesia e Rianimazione, operanti nella Unità operativa di Fragilità e Complessità Assistenziale della Asl, coordinati dal dottor Felice Spaccavento. (ANSA).