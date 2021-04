Musica: domani al teatro Petruzzelli le note di Ivan Fedele

(ANSA) - BARI, 26 APR - Le musiche del compositore Ivan Fedele saranno protagoniste del secondo appuntamento di "Aus Italien, istantanee musicali di otto compositori italiani". Sul podio dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari ci saranno il maestro Pasquale Corrado e, al violoncello, Michele Marco Rossi. Il concerto, in programma domani alle 20.30, sarà disponibile on line sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it).

Il concerto offre l'esecuzione di due composizioni di Ivan Fedele: Imaginary Depth, per violoncello e orchestra da camera (1997) ed Est!, secondo concerto per violoncello e orchestra da camera (2005). Lo streaming del concerto propone al pubblico anche un interessante contenuto speciale: una conversazione di approfondimento, girata al Teatro Petruzzelli, con video intervista al compositore Ivan Fedele, al direttore d'orchestra Pasquale Corrado ed al violoncellista Michele Marco Rossi, a cura del critico musicale Francesco Mazzotta. Nella sezione Aus Italien, sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sarà inoltre possibile scaricare gratuitamente il programma di sala del concerto, con i saggi dedicati alla rassegna e realizzati dal musicologo Gianluigi Mattietti. (ANSA).