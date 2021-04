Nuovo record per la Ternana di Lucarelli

(ANSA) - TERNI, 25 APR - Nuovo doppio record battuto dalla Ternana (serie C, girone C), che con la vittoria per 4-2 sul campo del Monopoli centra il 14/o successo in trasferta della stagione e raggiunge quota 45 punti (su 90 complessivi) conquistati lontano da casa. Finora il record assoluto di 13 vittorie e 42 punti in trasferta spettava al Venezia di Filippo Inzaghi, nel campionato 2016-2017.

La squadra di Cristiano Lucarelli - già promossa in serie B - ha eguagliato anche il record di vittorie complessive in una stagione: sono 28, come quelle dell'Avellino nel 1972-1973. Per sorpassare gli irpini sarà decisiva l'ultima partita di campionato, in programma domenica prossima al Liberati contro la Juve Stabia.

Per la Ternana, oggi due volte in svantaggio sui pugliesi per una doppietta di Bunino, sono stati decisivi i gol di Falletti su rigore al 38', poi di Furlan al 60', di Partipilo quattro minuti più tardi e infine di Torromino nei minuti di recupero finali. (ANSA).