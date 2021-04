Giudice arrestato:pm,rivelate confessioni segrete di pentiti

(ANSA) - BARI, 24 APR - Nelle indagini che oggi hanno portato all'arresto in carcere per corruzione in atti giudiziari del gip di Bari Giuseppe De Benedictis e del penalista Giancarlo Chiariello sono coinvolte altre persone, la posizione delle quali è all'attenzione della magistratura di Lecce.

Si ipotizza che gli indagati siano coinvolti, oltre che in episodi di corruzione, anche in fatti di rivelazione di segreti d'ufficio per avere acquisito e divulgato, illecitamente, notizie custodite in banche dati riservate, relative a dichiarazioni di collaboratori di giustizia ancora segrete.

