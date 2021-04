Vaccini: visita Figliuolo e Curcio a Bari

(ANSA) - BARI, 23 APR - Il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sono arrivati a Bari dove in mattinata terranno una serie di incontri nell'ambito del giro tra le regioni che il commissario sta facendo per verificare l'andamento della campagna vaccinale.

Curcio e Figliuolo sono arrivati nella sede del Consiglio regionale accolti dal presidente della Regione, Michele Emiliano con l'assessore alla sanità, Pierluigi Lopalco, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e la prefetta di Bari, Antonella Bellomo.

All'incontro partecipano anche, tra gli altri, il capo dipartimento della protezione civile regionale, Mario Lerario, il presidente dell'Unione delle Province pugliesi, Stefano MInerva, e il presidente dell'Anci Puglia, Domenico Vitto.

A seguire, Figliuolo incontrerà in video conferenza i prefetti delle sei province pugliesi e visiterà l'hub vaccinale e l'ospedale covid realizzati nella sede della fiera del Levante. Successivamente, il generale Figliuolo visiterà la fabbrica regionale di mascherine della Protezione civile nella zona industriale di Bari. (ANSA).