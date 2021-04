Scuola: in Puglia fino a giugno Did a scelta per famiglie

(ANSA) - BARI, 23 APR - Dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell'anno scolastico, "le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e Cpia devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell'attività in presenza": è quanto prevede la nuova ordinanza firmata stasera dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In sostanza, sino al termine dell'anno scolastico le famiglie potranno scegliere per i propri figli la didattica a distanza. La scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo. (ANSA).