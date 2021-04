Vela: Sail Grand Prix, Japan SailGP Team rinforza squadra

(ANSA) - TARANTO, 20 APR - A un mese e mezzo dall'Italy Sail Grand Prix, il secondo evento del campionato mondiale dei catamarani F50 che avrà luogo il 5 e 6 giugno a Taranto, Japan SailGP Team rinforza la propria squadra annunciando l'ingaggio di due "stelle" della vela internazionale: l'italiano tre volte olimpionico e otto volte campione del mondo, Francesco Bruni, e il britannico Chris Draper, medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2004. I due ricopriranno, rispettivamente, i ruoli chiave di flight controller e di trimmer sin dall'evento inaugurale in programma alle Bermuda, il 24 e 25 aprile.

Bruni si unisce al Japan SailGP Team reduce dalla recente partecipazione alla 36ma America's Cup in cui è stato co-timoniere di Luna Rossa insieme a Jimmy Spithill, che Bruni ritroverà come avversario in SailGP nella veste di timoniere del team USA. In passato, Francesco 'Checco' Bruni ha già regatato al fianco di Outteridge, in occasione della 35ma America's Cup alle Bermuda, formando una delle coppie più affiatate. Il 5 e 6 giugno 2021, nelle acque del mare di Taranto, si terrà una delle 8 tappe mondiali del prestigioso gran premio, in cui si sfideranno gli 8 team internazionali a bordo di altrettanti catamarani superveloci ed equipaggiati con tecnologie di ultima generazione, "SailGP - ha dichiarato Bruni - è un evento fantastico. Sono entusiasta di incontrare il team e iniziare questa nuova ed eccitante avventura. Ho seguito tutta la stagione 1 e sono rimasto impressionato dalle regate, non vedo l'ora di tornare nuovamente a competere sui catamarani volanti. A Taranto ricordo una regata con la deriva Laser quando ero molto giovane, quindi sicuramente è un bel ricordo". (ANSA).