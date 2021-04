Bari: torna in panchina Auteri

(ANSA) - BARI, 20 APR - Gaetano Auteri torna sulla panchina del Bari per sostituire Massimo Carrera, esonerato ieri: il club ha richiamato il tecnico che aveva sollevato dall'incarico a inizio febbraio a causa dei modesti risultati sportivi raggiunti dalla gestione dell'ex allenatore dello Spartak Mosca, con la squadra scivolata in queste settimane dal secondo al quarto posto.

Lo staff di Auteri sarà completato con l'allenatore in seconda Loreno Cassia e con Sebastiano Aprile, preparatore dei portieri. Oggi pomeriggio l'allenatore siciliano, in passato definito "lo Special One di Floridia", dirigerà la seduta di allenamento pomeridiano di Antenucci e compagni al San Nicola.

Nella prima parte della stagione, prima dell'esonero, Auteri aveva raccolto con il Bari 42 punti in 22 partite, grazie a 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. (ANSA).