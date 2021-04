Scuola:fiction studenti Bari 'a lezione Da(D)ante Alighieri'

(ANSA) - BARI, 19 APR - E' possibile studiare Dante Alighieri e le sue opere in modo diverso, più appassionante e divertente? Attualizzando il suo pensiero? Rapportandolo anche alle nostre vicissitudini quotidiane? Lo hanno fatto due classi dell'istituto Panetti-Pitagora di Bari con la fiction radiofonica "A lezione Da(D)ante Alighieri. Un incontro impossibile con l'autore", ambientato in un corridoio della scuola. Sotto la guida della loro docente di lettere Mariella Genovese, gli studenti di quarta hanno svolto prima un lavoro di ricerca su Dante e poi hanno prodotto un testo. Gli alunni di terza, sotto la supervisione del professor Antonio Curci, hanno ereditato il testo-soggetto trasformandolo in una fiction radiofonica. In particolare sono stati individuati gli attori, prodotta la sceneggiatura e scritti i dialoghi, inserendo nel testo le citazioni di Dante che Antonello Venditti fa in alcune sue canzoni. In seguito è stata curata la recitazione e la registrazione. Un altro gruppo di ragazzi si è occupato, infine, del sonoro e della post-produzione. Tutto il lavoro è stato svolto rigorosamente in didattica a distanza.

L'Istituto "Panetti Pitagora" con questa iniziativa intende partecipare al "Mese della Media Education" organizzato dal MED (Associazione Italiana Media Education). Il progetto sarà presentato il 23 aprile, alle 15, in un incontro online, trasmesso sui canali multimediali e social di Radio Panetti.

(ANSA).