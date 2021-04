Calcio: terremoto Bari, esonerato il tecnico Carrera

(ANSA) - BARI, 19 APR - Terremoto nel Bari calcio dopo il pareggio interno dei pugliesi con il Palermo, al termine di una gara deludente: il club ha esonerato l'allenatore Massimo Carrera, subentrato a gennaio al precedente tecnico Gaetano Auteri.

"La società - è scritto nella nota di commiato - con stima e rispetto per l'uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera".

Con il pari rimediato contro i siciliani, i pugliesi hanno ieri perso il terzo posto nella classifica del girone C della Lega pro, a vantaggio del Catanzaro: l'obiettivo stagionale - la promozione in B - potrà essere perseguito solo attraverso la roulette dei play off. (ANSA).