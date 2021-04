Fuggono dai carabinieri e si schiantano su un muro col Suv

(ANSA) - TAVIANO (LECCE), 18 APR - Tentano di sfuggire ai carabinieri che li inseguono ma finiscono la loro corsa contro il muro di una casa. E' accaduto la notte scorsa a Taviano dove un Suv con a bordo tre persone, dopo essere stato intercettato da una pattuglia, ha ingaggiato una fuga a tutta velocità per le vie del paese, finendo per schiantarsi sul muro di un edificio.

L'impatto è stato così violento da provocare un grosso foro nel muro con il Suv che è rimasto distrutto nella parte anteriore.

Nonostante ciò, i tre occupanti sono riusciti a dileguarsi a piedi per le vie limitrofe riuscendo a sfuggire alla cattura.

