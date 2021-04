Covid: in Puglia 1.278 casi (12,5% test) e 17 morti

(ANSA) - BARI, 18 APR - Oggi in Puglia, su 10.201 test per l'infezione da Covid, sono stati rilevati 1.278 casi positivi (per un tasso del 12,5%, ieri era dell'11,8%). Inoltre si registrano 17 decessi (ieri erano stati 11).

I nuovi casi sono 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia BAT, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. I 17 decessi sono avvenuti 7 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.084.461 test; 163.355 sono i pazienti guariti; e 51.438 i casi attualmente positivi. (ANSA).