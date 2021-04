Covid: Puglia; 50 morti e 1.537 positivi, l'11% dei test

(ANSA) - BARI, 16 APR - Ci sono stati 50 morti per covid nelle ultime 24 ore in Puglia e, su 13.399 test fatti, sono stati registrati 1.537 nuovi casi positivi, l'11,4% (ieri la percentuale era del 14%). Ieri i morti erano stati 39. Dei nuovi contagi, 562 sono in provincia di Bari, 328 in provincia di Taranto, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 161 in provincia di Lecce, 119 nella provincia BAT, 161 in provincia di Lecce, 1 caso di residente fuori regione, e 3 casi di provincia di residenza non nota.

Delle 50 vittime, 22 vivevano in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test, 160.424 sono i pazienti guariti, 51.594 sono i casi attualmente positivi e 5.410 le vittime. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 217.428. (ANSA).