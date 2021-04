ANSA-IL-PUNTO/COVID: Puglia, migliora Rt ma molti ricoveri

(ANSA) - BARI, 16 APR - Oggi con altri 31 nuovi ingressi nelle Terapie intensive pugliesi di pazienti Covid, solo in Lombardia se ne registrano di più (44), sale a 283 i posti letto occupati. Un nuovo picco, ed è proprio l'alta occupazione dei posti negli ospedali che potrebbe lasciare la Puglia in zona rossa per un'altra settimana, nonostante gli altri indici siano in miglioramento, come l'Rt sotto il valore 1. La Puglia è ancora in bilico, in attesa dell'ordinanza del ministro Roberto Speranza. Pesa, però, il 47% dei posti letto di Terapia intensiva occupato e un numero di contagi che, pur se in decrescita, resta alto, e sopra la media italiana. Oggi, ad esempio, su 13.399 tamponi sono stati registrati 1.537 casi positivi (11,47%): 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia Bat, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Oggi sono stati registrati 50 decessi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia Bat, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Negli ultimi due giorni 89 morti, in tutto in Puglia hanno perso la vita 5.410 persone. Sono 160.424 i pazienti guariti mentre ieri erano 158.805 (+ 1.619). Sono 51.594 i casi attualmente. I pazienti ricoverati sono 2.178 (+9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 217.428. Nell'ultima settimana, dal 4 all'11 aprile, l'area metropolitana di Bari, la più colpita dalla terza ondata, registra un calo dei nuovi contagi e il tasso per 100mila abitanti è sceso a quota 245,6, sotto la soglia di 250 nuovi casi . I Comune oltre la soglia scendono da 13 a 24. Domani a Bari si faranno le prime vaccinazioni per pazienti autistici e con disabilità intellettiva grave e ad un loro famigliare. (ANSA).