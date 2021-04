Covid: chiusi tre bar nel Barese, servivano birra al bancone

(ANSA) - BARI, 15 APR - Servivano birra e altre bevande ai clienti al bancone del bar, nonostante il divieto di somministrazione imposto dalle restrizioni anti-Covid. I titolari di tre bar nel Barese e dieci clienti sono stati sanzionati dai carabinieri e per le attività è stata disposta la chiusura per 5 giorni.

In particolare si tratta di un bar di Modugno, al cui interno sono state sorprese 4 persone intenti a consumare delle birre, un altro bar-pizzeria di Toritto, con due uomini e una donna trovati a consumare bevande nel locale e un bar di Binetto, dove i carabinieri hanno sorpreso tre clienti i quali, nel tentativo di eludere il controllo, si erano nascosti nel bagno.

Nell'ambito dei servizi di controllo dei militari, sono state complessivamente elevate 32 sanzioni anche per spostamenti non autorizzati in zona rossa. (ANSA).