Droga: in casa oltre 1 kg di marijuana e munizioni,arrestato

(ANSA) - BARI, 13 APR - Nascondeva in casa oltre un chilo di marijuana e munizioni. Un 21enne di Altamura è stato arrestato in flagranza dai carabinieri. I militari avevano fermato per un controllo un'auto con a bordo tre persone. Insospettiti dall'atteggiamento di uno dei tre, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare e, all'interno di un lavatoio, hanno trovato diversi sacchetti in cellophane contenenti complessivamente 1 chilo e 200 grammi di droga e un altro sacchetto che custodiva 28 cartucce per pistola. Il 21enne, disoccupato, è finito in carcere. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire la piazza di spaccio e individuare i destinatari dello stupefacente. Per il 21enne e per le altre due persone che erano a bordo dell'auto sono inoltre scattate le sanzioni anti-Covid. (ANSA).