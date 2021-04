Covid: Puglia accelera su vaccini, contagi giù

(ANSA) - BARI, 13 APR - La Puglia accelera la campagna vaccinale anti Covid, ma le scorte di Pfizer e Moderna vanno verso l'esaurimento e su Astrazeneca i cittadini mostrano scetticismo. E' quanto hanno chiarito oggi in Consiglio regionale, il governatore Michele Emiliano e l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco: dal generale Figliuolo, inoltre, è arrivato anche un limite alle dosi da poter utilizzare ogni giorno: 20.700 vaccini quotidiani, ha spiegato Lopalco. "Noi oggi - ha aggiunto - stiamo andando al ritmo di 25mila vaccinazioni giornaliere, cioè 5.000 in più di quello che è il tetto massimo che ci ha dato il generale Figliuolo". "Oggi - ha evidenziato Emiliano - noi abbiamo esaurito tutti i vaccini Pfizer e Moderna e siamo ancora molto carichi di AstraZeneca.

Capirete bene che promuovere la campagna vaccinale sul vaccino AstraZeneca è una cosa che stiamo facendo grazie all'aiuto dei sindaci, della mobilitazione sociale. I sistemi di prenotazione sul web hanno dato risultati non buoni perché molta gente è in dubbio, soprattutto nella fascia da 60 a 79 anni, sul vaccino che deve essere fatto". La terza ondata di contagi, intanto, mostra segnali di flessione, oggi su 13.107 tamponi sono emersi 1.191 contagi (9% contro il 13,1% di ieri): 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi, 159 nella provincia Bat, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Aumentano i guariti di oltre 1000 ma anche gli attuali positivi, anche se di poco-, e diminuiscono lievemente i ricoverati. Oggi sono stati registrati 54 decessi: 21 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. In tutto in Puglia sono morte per Covid 5.282 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.020.917 test. Sono 155.620 i pazienti guariti mentre ieri erano 154.541 (+1.079).

Sono 51.634 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.576 (+58). Sono 2.228 i pazienti ricoverati (-20). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 212.536. Anche l'assessore Lopalco oggi in Aula ha evidenziato che "la situazione epidemiologica sta migliorando": dati che dalla prossima settimana potrebbero portare la Puglia dalla zona rossa a quella arancione. (ANSA).