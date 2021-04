Ladri di rame ma in quarantena Covid, due arresti nel Barese

(ANSA) - BARI, 12 APR - Erano in quarantena fiduciaria per Covid ma sono stati sorpresi a rubare 600 metri di cavi di rame.

Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Modugno hanno arrestato in flagranza di reato una coppia, lui 45enne, pluripregiudicato e sorvegliato speciale con obbligo di dimora a Bitonto e lei 18enne, denunciati anche per violazione delle norme anti-contagio.

I due, alle prime ore dell'alba, hanno raggiunto la linea ferroviaria Bari-Bitetto, che costeggia la strada Provinciale 206, inutilizzata e cantierizzata, e hanno tranciato e sfilato 12 matasse della lunghezza di 50 metri cadauna, per un peso complessivo di oltre 220 kg di rame. La refurtiva era stata appena caricata su un furgone quando è sopraggiunta la pattuglia. La successiva perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire diversi attrezzi utilizzati per il taglio dei cavi, sottoposti a sequestro così come il furgone, di proprietà del 45enne, mentre la refurtiva è stata restituita alla ditta titolare del cantiere.

Giunti in caserma, poi, si è accertato che il 45enne aveva violato anche la sorveglianza speciale e che la 18enne era positiva al Covid-19. Per i due indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari. (ANSA).