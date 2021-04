Covid: a Bari stop comunioni e cresime fino a 'zona gialla'

(ANSA) - BARI, 12 APR - "Sino a quando la Regione Puglia non sarà dichiarata "zona gialla" non si terranno "le celebrazioni dei sacramenti dell'iniziazione cristiana (prima Confessione, Eucaristia e Confermazione), inevitabile motivo di incontro tra parenti e persone care". Lo ha deciso l'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, "a causa dell'incremento della diffusione del virus" nella regione e in particolare nel territorio barese.

Si è inoltre stabilito che "sarà possibile la celebrazione dei matrimoni con tutte le necessarie attenzioni e condizioni sanitarie, prevedendo un attento e scrupoloso monitoraggio degli invitati nel rispetto doveroso del numero contingentato, secondo la disponibilità della chiesa presso la quale le nozze vengono celebrate".

Con riferimento ai funerali, quelli per Covid saranno "celebrati con il solo rito delle esequie non in chiesa, ma al cimitero, preferibilmente all'aperto, evitando assembramenti", mentre "la messa potrà essere celebrata in chiesa, concordandola con la famiglia, non prima degli otto giorni dall'evento luttuoso".

Nel caso, invece, dei "decessi non causati dal Covid, si consiglia di prestare molta attenzione, prevedendo come per i matrimoni, un attento e scrupoloso monitoraggio nell'accoglienza dei fedeli, rispettando doverosamente il numero di presenze consentite per ogni singola chiesa". (ANSA).